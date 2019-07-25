Yusuf’a özel motivasyon

Uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor. Teknik direktör Ünal Karaman, her fırsatta bire bir görüştüğü 22 yaşındaki 10 numaranın motivasyonunu artırmaya çalışıyor.