25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Yusuf’a özel motivasyon

Yusuf’a özel motivasyon
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor.

Uzun süredir Fransa temsilcisi Lille'e gitmesi gündemde olan ancak bu transferin gerçekleşmemesi nedeniyle takımla birlikte Avusturya kampına dahil olan Yusuf Yazıcı ile teknik ekip yakından ilgileniyor. Teknik direktör Ünal Karaman, her fırsatta bire bir görüştüğü 22 yaşındaki 10 numaranın motivasyonunu artırmaya çalışıyor.
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