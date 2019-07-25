25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Nwakaeme yine formda

Nwakaeme yine formda
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Geçen sezon ligde gol (10) ve asistleriyle (10) takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor.

Geçen sezon ligde gol (10) ve asistleriyle (10) takıma en çok katkı sağlayan isimlerin başında yer alan Anthony Nwakaeme, Avusturya kampındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Antrenmanlarda oldukça azimli ve neşeli görülen 30 yaşındaki hücumcu, öncesi hazır bir görüntü veriyor. Avusturya kampında bulunan Başkan 'nun yanı sıra teknik direktör Ünal Karaman da her fırsatta Nijeryalı oyuncuyu tebrik ederek ona moral veriyor.

BAŞKAN TAKİPTE
Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni sezona Avusturya'nın Linz şehrinde hazırlanan bordo-mavili takımı yalnız bırakmayarak, teknik heyeti ve futbolcuları gelecek sezona motive ediyor. İdman kaçırmayan Ağaoğlu teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

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