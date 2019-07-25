1 gün önce dönecekler

Fırtına'nın daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak.

Fırtına'nın daha önce 20-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avusturya kampı, 1 gün önce tamamlanacak. Ajman Club sınavının iptal edilmesinin ardından kamptaki hazırlık maçı sayısı 4'e inen bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da yine İtalya ekibi Verona ile karşılaşacak. Önceki planlamaya göre 30 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılmayı düşünen bordo-mavililer, 29 Temmuz'da Verona ile oynayacağı hazırlık maçının ardından aynı gün 23.30'da Trabzon'a dönecek.

KAMP SONRASI İZİN

Bordo-mavili futbolcular, Avusturya kampından sonra 2 gün izin yapacak. Ardında da Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Sparta Prag ile oynayacakları maçın hazırlıklarına Trabzon'da başlayacaklar.