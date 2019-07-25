25 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Salih için kritik hafta
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Altınordu'dan yetiştirme bedeli ile alınan Salih Kavrazlı, lisans sorunu çözülemediği için hazırlık maçlarında dahi görev yapamıyor.
Altınordu'dan yetiştirme bedeli ile alınan Salih Kavrazlı, lisans sorunu çözülemediği için hazırlık maçlarında dahi görev yapamıyor. Bordo-mavililer, İzmir ekibinden oyuncunun muvafakatnamesini almak için temaslarını sürdürüyor. Formayı giymek için sabırsızlıkla bekleyen 17 yaşındaki forvet, müjdeli habere odaklanmış durumda.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"