25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Salih için kritik hafta

Salih için kritik hafta
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

'dan yetiştirme bedeli ile alınan Salih Kavrazlı, lisans sorunu çözülemediği için hazırlık maçlarında dahi görev yapamıyor.

'dan yetiştirme bedeli ile alınan Salih Kavrazlı, lisans sorunu çözülemediği için hazırlık maçlarında dahi görev yapamıyor. Bordo-mavililer, İzmir ekibinden oyuncunun muvafakatnamesini almak için temaslarını sürdürüyor. Formayı giymek için sabırsızlıkla bekleyen 17 yaşındaki forvet, müjdeli habere odaklanmış durumda.
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