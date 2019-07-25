25 Temmuz 2019, Perşembe
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Rakip Hoffenheim
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün kamptaki ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.
Avusturya'nın Linz şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün kamptaki ikinci hazırlık maçında Almanya'nın Hoffenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. 20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve buradaki ilk hazırlık maçında genç ağırlıklı kadro ile çıktığı Macaristan 2'nci Lig ekibi Haladas karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Avusturya'daki ilk ciddi sınavında Hoffenheim ile mücadele edecek. Bad Wimsbach kasabasında oynanacak mücadele TSİ ile 20.00'de başlayacak.
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