25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Rakip Hoffenheim

Rakip Hoffenheim
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Avusturya'nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren , bugün kamptaki ikinci hazırlık maçında 'nın Hoffenheim takımıyla karşı karşıya gelecek.

Avusturya'nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren , bugün kamptaki ikinci hazırlık maçında 'nın Hoffenheim takımıyla karşı karşıya gelecek. 20 Temmuz'da Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayan ve buradaki ilk hazırlık maçında genç ağırlıklı kadro ile çıktığı Macaristan 2'nci Lig ekibi Haladas karşılaşmasından golsüz beraberlikle ayrılan Trabzonspor, Avusturya'daki ilk ciddi sınavında Hoffenheim ile mücadele edecek. Bad Wimsbach kasabasında oynanacak mücadele TSİ ile 20.00'de başlayacak.
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