25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Hayran bırakıyor

Hayran bırakıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Yeni transfer Donis Avdijaj kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başladı. 22 yaşındaki hücumcu, Trabzon'a ve takım arkadaşlarına çabuk alıştı.

Yeni transfer Donis Avdijaj kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başladı. 22 yaşındaki hücumcu, Trabzon'a ve takım arkadaşlarına çabuk alıştı. Bire birlerde çok etkili olan ve her iki kanadı inanılmaz kullanan genç oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman'ın gözüne girdi. Avdijaj'ın çalışkanlığından oldukça memnun olan tecrübeli çalıştırıcı da öğrencisiyle yakından ilgilenmeye başladı. Karaman, Avdijaj'ı şimdiden 11 için hazırlıyor.
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