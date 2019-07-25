25 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

"Daha çok çalışacağız"

Daha çok çalışacağız
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Teknik direktör Ünal Karaman, gol noktalarında daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Teknik direktör Ünal Karaman, gol noktalarında daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Avusturya kampında oynan ilk hazırlık maçında da bordo- mavililerin 3 topunun direkten dönmesini yorumlayan Karaman, "Sonuçta saha içerisinde mücadele veriyoruz. Gol olsun diye çaba sarf ediyorsunuz ama bir talihsizliğimiz var gibi. Biraz daha çalışacağız, biraz daha gayret edeceğiz o direklerden içeriye atmaya çalışacağız. İnşallah da başarırız" diye konuştu.
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