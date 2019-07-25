"Daha çok çalışacağız"

Teknik direktör Ünal Karaman, gol noktalarında daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

TRABZONSPOR HABERLERİ

Teknik direktör Ünal Karaman, gol noktalarında daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Avusturya kampında oynan ilk hazırlık maçında da bordo- mavililerin 3 topunun direkten dönmesini yorumlayan Karaman, "Sonuçta saha içerisinde mücadele veriyoruz. Gol olsun diye çaba sarf ediyorsunuz ama bir talihsizliğimiz var gibi. Biraz daha çalışacağız, biraz daha gayret edeceğiz o direklerden içeriye atmaya çalışacağız. İnşallah da başarırız" diye konuştu.