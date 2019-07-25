25 Temmuz 2019, Perşembe
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Cas için geri sayım
Giriş Tarihi: 25.07.2019
Trabzonspor, 2010- 11 sezonu ile ilgili FIFA'nın 'müdahil olmama' yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu.
Trabzonspor, 2010- 11 sezonu ile ilgili FIFA'nın 'müdahil olmama' yönündeki kararının ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurmuştu. Uzun zamandır CAS'tan açıklama bekleniyordu. CAS'ın kararını Trabzon-spor'un kuruluş yıl dönümü olan 2 Ağustos'ta taraflara bildireceği belirtiliyor. Fırtına'nın avukatları geçtiğimiz günlerde CAS'a başvurarak kararın bildirilmesini talep etmişti.
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