24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Mikel geliyor
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Trabzonspor'un yeni transfer Obi Mikel'in takıma katılmasına az kaldı. Nijeryalı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı ve oradan Trabzon'a geçtikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.
Yeni transfer Obi Mikel'in takıma katılmasına az kaldı. Nijeryalı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı ve oradan Trabzon'a geçtikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Mikel'in Trabzon'da direkt olarak takımla çalışmalara başlamasının planladığı ve 8 Ağustos'ta oynanacak Sparta Prag maçına kadar da adaptasyonunun sağlanacağı belirtildi.
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