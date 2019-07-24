24 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Mikel geliyor

Mikel geliyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

'un yeni transfer 'in takıma katılmasına az kaldı. Nijeryalı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı ve oradan Trabzon'a geçtikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

Yeni transfer 'in takıma katılmasına az kaldı. Nijeryalı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Obi Mikel'in 28 Temmuz'da İstanbul'da olacağı ve oradan Trabzon'a geçtikten sonra sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Mikel'in Trabzon'da direkt olarak takımla çalışmalara başlamasının planladığı ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçına kadar da adaptasyonunun sağlanacağı belirtildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Artık abilik yapacağım Artık abilik yapacağım
Marçal takibe aldı Marçal takibe aldı
Barlık Trabzon’da Barlık Trabzon’da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör