Efecan Barlık Trabzon’da

Trabzonspor, bir genç ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fırtına, Bucaspor'un 16 yaşındaki golcüsü Efecan Barlık'ı transfer etmek için harekete geçti.

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Bucaspor'un 16 yaşındaki forveti Efecan Barlık'ı renklerine katıyor. Bucaspor alt yapısında ve milli takımın genç kategorilerinde 87 gol atmayı başaran santrforun birkaç gün içinde imzayı atması bekleniyor. Bordo- mavili kulüp bu oyuncunun transferi için uzun zamandır İzmir ekibi ile görüşmeleri sürdürüyordu.