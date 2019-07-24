24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Efecan Barlık Trabzon’da
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Trabzonspor, bir genç ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fırtına, Bucaspor'un 16 yaşındaki golcüsü Efecan Barlık'ı transfer etmek için harekete geçti.
Fırtına, Bucaspor'un 16 yaşındaki forveti Efecan Barlık'ı renklerine katıyor. Bucaspor alt yapısında ve milli takımın genç kategorilerinde 87 gol atmayı başaran santrforun birkaç gün içinde imzayı atması bekleniyor. Bordo- mavili kulüp bu oyuncunun transferi için uzun zamandır İzmir ekibi ile görüşmeleri sürdürüyordu.
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