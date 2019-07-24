24 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Efecan Barlık Trabzon’da

Barlık Trabzon’da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

, bir genç ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fırtına, Bucaspor'un 16 yaşındaki golcüsü Efecan Barlık'ı transfer etmek için harekete geçti.

Fırtına, Bucaspor'un 16 yaşındaki forveti Efecan Barlık'ı renklerine katıyor. Bucaspor alt yapısında ve milli takımın genç kategorilerinde 87 gol atmayı başaran santrforun birkaç gün içinde imzayı atması bekleniyor. Bordo- mavili kulüp bu oyuncunun transferi için uzun zamandır İzmir ekibi ile görüşmeleri sürdürüyordu.
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