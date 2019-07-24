24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Marçal takibe aldı
Giriş Tarihi: 24.07.2019
Bir dönem Süper Lig'de de top koşturmuş olan, Lyon'un Brezilyalı sol beki Marçal, Trabzonspor'u takibe aldı. Başkan Ağaoğlu da konu ile ilgili, "Her takibe alanı transfer mi edelim" dedi.
2015-16 yılında Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'da görev yapan Marçal dün kafa karıştırıcı hareketlerde bulundu. Lyon'da forma giyen Brezilyalı sol bek, önce İnstagram'dan Trabzonspor'u takibe aldı, sonra takibi bıraktı. Stoperde de oynayabilen 30 yaşındaki sambacı, Fransız ekibi ile toplam 49 maça çıktı ve 4 asist yaptı. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Marçal'ın takibe geçmesi, 'Trabzonspor ile görüşüyor' diye yorumlandı. Başkan Ağaoğlu da konu ile ilgili, "Her takibe alanı transfer mi edelim" dedi.
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