24 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Marçal takibe aldı

Marçal takibe aldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

Bir dönem Süper Lig'de de top koşturmuş olan, Lyon'un Brezilyalı sol beki Marçal, 'u takibe aldı. Başkan Ağaoğlu da konu ile ilgili, "Her takibe alanı transfer mi edelim" dedi.

2015-16 yılında Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'da görev yapan Marçal dün kafa karıştırıcı hareketlerde bulundu. Lyon'da forma giyen Brezilyalı sol bek, önce İnstagram'dan 'u takibe aldı, sonra takibi bıraktı. Stoperde de oynayabilen 30 yaşındaki sambacı, Fransız ekibi ile toplam 49 maça çıktı ve 4 asist yaptı. Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Marçal'ın takibe geçmesi, 'Trabzonspor ile görüşüyor' diye yorumlandı. Başkan Ağaoğlu da konu ile ilgili, "Her takibe alanı transfer mi edelim" dedi.
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