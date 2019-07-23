Turu geçeriz

23 Temmuz 2019, Salı
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SEMİH KAYA'NIN TAKIMI
Sparta Prag'da Türkiye'den tanıdık olarak geçen yıl Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Semih Kaya görev alıyor. Bu sezon Semih ile birlikte 8 oyuncu kadroya dahil oldu. Bu futbolcular 21 yaşındaki stoper Davit Lischka, sağ bek Andreas Vindheim, ön libero Georges Mandjeck, orta sahalar Michal Travnik, Ladislav Krejci, santrforlar Libor Kozak, Martin Graiciar ve Lukas Julis. Çekya Ligi Türkiye'ye göre daha erken başladı. 2 haftası oynanan Çekya Ligi'nde Sparta Prag 2 maç sonunda 3 puan ile 8. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibinde herkes turu geçeceğimize inanıyor.
12 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı. Prag ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya ile ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Karşıyaka formalarını terleten kaleci David Bicik de yer alıyor. Çekya Ligi'nde 12 şampiyonluğu bulunan Prag, maçlarını 18 bin 944 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda ayrıca adı Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh de bulunuyor.
Yunus Emre SEL
Seyircisiz oynanacak
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu "Çekebileceğimiz en kuvvetli takımlardan birini çektik. Açıkça söylemek gerekirse onlar da kuradan memnun değil. Tur şansımızı yüksek görüyoruz" dedi. Sparta Prag'ın cezalı olduğunu ifade eden Bülbüloğlu "Stadyumları kapalı, ceza aldılar ve seyircisiz oynanacak. Bu bizim için avantaj. Praglı yetkililerle biraz önce görüştüm ve bana 'Sizi beklemiyorduk, daha ilerde karşılacağımızı düşünüyorduk' dediler" diye konuştu. Bu arada Prag, Trabzon taraftarının da maça alınmayacağını resmen duyurdu.
Eski gücünde değil
Çekya'nın en köklü ve popüler kulübü olan Sparta Prag, 142'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 281 kez Avrupa maçına çıkan tecrübeli bir takım. Geçen yıl 2. Eleme Turu'nda Sırbistan'dan Spartak Subo'ya elenen Trabzonspor'un rakibi, artık eski başarılı günlerinden uzak. Geçen sezon içinde teknik direktör değişimine giden kulüp yönetimi bu sezonsa Vaclav Jilek ile anlaştı. Fazla takviye yapılmayan vasat kadro ise yine umut vermiyor. Trabzonspor, gençlerden oluşan oturmuş dinamik kadrosu ve yeni transferleriyle geçen sezonki ritmini yakalarsa, turu her iki maçı da kazanarak geçer. (Mini yorum: Hüseyin Özkök)
Turu geçeriz
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Ekibimiz ilk maçını 8 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 15 Ağustos tarihinde Trabzon’da. Çekya temsilcisi, cezası nedeniyle ilk karşılaşmaya taraftarından yoksun çıkacak
Spor Toto Süper Lig'i 4. sırada bitirerek 4 yıl aranın ardından Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Trabzonspor'un rakibi belli oldu. Avrupa'da en son 6 Ağustos 2015'te Makedonya takımı Rabotnicki ile karşılaşan bordo-mavililer, Avrupa Ligi 3. ön elemedeki rakibi Çekya'nın ünlü takımı Sparta Prag ile eşleşti. Temsilcimiz ilk maçını 8 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da. Bu turu geçen takım gruplara kalacak. 39 milyon euro'luk değeriyle Trabzonspor'dan daha düşük bütçeli bir takım olan Prag'ın en değerli oyuncusu merkez orta saha olarak görev yapan Guelor Kanga
SEMİH KAYA'NIN TAKIMI
Sparta Prag'da Türkiye'den tanıdık olarak geçen yıl Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Semih Kaya görev alıyor. Bu sezon Semih ile birlikte 8 oyuncu kadroya dahil oldu. Bu futbolcular 21 yaşındaki stoper Davit Lischka, sağ bek Andreas Vindheim, ön libero Georges Mandjeck, orta sahalar Michal Travnik, Ladislav Krejci, santrforlar Libor Kozak, Martin Graiciar ve Lukas Julis. Çekya Ligi Türkiye'ye göre daha erken başladı. 2 haftası oynanan Çekya Ligi'nde Sparta Prag 2 maç sonunda 3 puan ile 8. sırada bulunuyor. Karadeniz ekibinde herkes turu geçeceğimize inanıyor.
12 ŞAMPİYONLUĞU VAR
Çekya Ligi'nde geçtiğimiz sezonu 3'üncü bitiren Sparta Prag, Şampiyonluk Grubu'nda da 3'üncü sırada yer aldı. Prag ekibinin kadrosunda bir dönem Galatasaray forması da giyen Semih Kaya ile ülkemizde Mersin İdman Yurdu ve Karşıyaka formalarını terleten kaleci David Bicik de yer alıyor. Çekya Ligi'nde 12 şampiyonluğu bulunan Prag, maçlarını 18 bin 944 koltuk kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda ayrıca adı Galatasaray ile anılan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh de bulunuyor.
Yunus Emre SEL
Seyircisiz oynanacak
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu "Çekebileceğimiz en kuvvetli takımlardan birini çektik. Açıkça söylemek gerekirse onlar da kuradan memnun değil. Tur şansımızı yüksek görüyoruz" dedi. Sparta Prag'ın cezalı olduğunu ifade eden Bülbüloğlu "Stadyumları kapalı, ceza aldılar ve seyircisiz oynanacak. Bu bizim için avantaj. Praglı yetkililerle biraz önce görüştüm ve bana 'Sizi beklemiyorduk, daha ilerde karşılacağımızı düşünüyorduk' dediler" diye konuştu. Bu arada Prag, Trabzon taraftarının da maça alınmayacağını resmen duyurdu.
Eski gücünde değil
Çekya'nın en köklü ve popüler kulübü olan Sparta Prag, 142'si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 281 kez Avrupa maçına çıkan tecrübeli bir takım. Geçen yıl 2. Eleme Turu'nda Sırbistan'dan Spartak Subo'ya elenen Trabzonspor'un rakibi, artık eski başarılı günlerinden uzak. Geçen sezon içinde teknik direktör değişimine giden kulüp yönetimi bu sezonsa Vaclav Jilek ile anlaştı. Fazla takviye yapılmayan vasat kadro ise yine umut vermiyor. Trabzonspor, gençlerden oluşan oturmuş dinamik kadrosu ve yeni transferleriyle geçen sezonki ritmini yakalarsa, turu her iki maçı da kazanarak geçer. (Mini yorum: Hüseyin Özkök)
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