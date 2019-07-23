23 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Pique'den teşekkür

Pique'den teşekkür
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Gri forma tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve dünya genelinde izlenmesine katkı sağlayan Pique, bordo mavililere bir mesaj daha gönderdi. Barcelona'nın savunma oyuncusu, kendisine forma gönderme sözü veren 'a sosyal medya hesabından Türkçe teşekkür etti.

Barcelona da 'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine" ifadesini kullandı. Trabzonspor da Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.

Rekora koşuyor
Kulübün yeni sezon formasını tanıttığı video rekora koşuyor. Bordo-mavililerin 19 Temmuz'da yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Barcelona, , Drogheda gibi kulüplerin yanı sıra Gerard Pique, Kevin Campbell, Di Marzio gibi isimler de videoyu takipçileriyle paylaşarak yorumlarda bulundular.
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