23 Temmuz 2019, Salı
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Rekora koşuyor
Kulübün yeni sezon formasını tanıttığı video rekora koşuyor. Bordo-mavililerin 19 Temmuz'da yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Barcelona, Real Betis, Drogheda gibi kulüplerin yanı sıra Gerard Pique, Kevin Campbell, Di Marzio gibi isimler de videoyu takipçileriyle paylaşarak yorumlarda bulundular.
Pique'den teşekkür
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Gri forma tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşan ve dünya genelinde izlenmesine katkı sağlayan Pique, bordo mavililere bir mesaj daha gönderdi. Barcelona'nın savunma oyuncusu, kendisine forma gönderme sözü veren Trabzonspor'a sosyal medya hesabından Türkçe teşekkür etti.
Barcelona da Trabzonspor'un paylaşımını alıntılayarak, "Bir bordo-mavi kulüpten diğerine" ifadesini kullandı. Trabzonspor da Barcelona'nın bu paylaşımına İspanyolca, "Renklerin kardeşliği, bize hayat bordo-mavi" karşılığını verdi.
Rekora koşuyor
Kulübün yeni sezon formasını tanıttığı video rekora koşuyor. Bordo-mavililerin 19 Temmuz'da yayınladığı video sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Barcelona, Real Betis, Drogheda gibi kulüplerin yanı sıra Gerard Pique, Kevin Campbell, Di Marzio gibi isimler de videoyu takipçileriyle paylaşarak yorumlarda bulundular.
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