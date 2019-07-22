23 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Hesaplar Novak’tan

Hesaplar Novak’tan
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.07.2019

Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Ligi’nde ile eşleşmelerinin ardından A Spor’a konuştu. Çekyalı Novak’ın Sparta Prag’ı bildiğini kaydeden Ağaoğlu, “Novak bizi Çekya’da ağırlayacak, otel masraflarını karşılayacak” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, “Rakibimiz güçlü, daha zayıf takımlar vardı, güçlü geldi. Ama biz bu turu geçeriz” dedi

Çekyalı Novak, 'ı yakından takip ettiğini ve tur için gerekli bilgileri takıma vereceğini söyledi. 29 yaşınki sol, "Benim ülkemden takım istemiyordum ama eşleştik. Çekya Ligi'nin bütün maçlarını takip ediyorum. Sparta Prag iyi gitmiyor. Bunları da biraz sır olarak teknik ekibe, arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağım. Turu geçmek için bilgilerimi aktarıp yardımcı olmak istiyorum" dedi.
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