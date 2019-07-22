23 Temmuz 2019, Salı
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Hesaplar Novak’tan
Giriş Tarihi: 23.07.2019
Ahmet Ağaoğlu, Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile eşleşmelerinin ardından A Spor’a konuştu. Çekyalı Novak’ın Sparta Prag’ı bildiğini kaydeden Ağaoğlu, “Novak bizi Çekya’da ağırlayacak, otel masraflarını karşılayacak” ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, “Rakibimiz güçlü, daha zayıf takımlar vardı, güçlü geldi. Ama biz bu turu geçeriz” dedi
Çekyalı Novak, Sparta Prag'ı yakından takip ettiğini ve tur için gerekli bilgileri takıma vereceğini söyledi. 29 yaşınki sol, "Benim ülkemden takım istemiyordum ama eşleştik. Çekya Ligi'nin bütün maçlarını takip ediyorum. Sparta Prag iyi gitmiyor. Bunları da biraz sır olarak teknik ekibe, arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağım. Turu geçmek için bilgilerimi aktarıp yardımcı olmak istiyorum" dedi.
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