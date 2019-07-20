20 Temmuz 2019, Cumartesi

TRABZONSPOR

Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu

Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

Milli atlet Escobar, 'in () etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında ikincilik elde etti.

'nin başkenti 'da düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki asıllı sporcu, 48.93'lük süresiyle kendi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve ikincilik elde etti.

Norveçli Karsten Warholm, 47.12'lik derecesiyle organizasyon rekoru kırarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti. ABD'li Amere Lattin ise 49.18 ile üçüncü sırada yer aldı.



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