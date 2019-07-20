Yasmani Copello, Londra'da ikinci oldu

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Elmas Lig'in (Diamond League) Londra etabındaki erkekler 400 metre engelli yarışında ikincilik elde etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonda piste çıkan 32 yaşındaki Küba asıllı sporcu, 48.93'lük süresiyle kendi adına sezonun en iyi derecesine imza attı ve ikincilik elde etti.

Norveçli Karsten Warholm, 47.12'lik derecesiyle organizasyon rekoru kırarak bitiş çizgisini ilk sırada geçti. ABD'li Amere Lattin ise 49.18 ile üçüncü sırada yer aldı.







