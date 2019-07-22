22 Temmuz 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Avdijaj çok sevdi
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Trabzonspor'un yeni transferi Donis Avdijaj'ın keyfi yerinde... Genç oyuncu, idmanda başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir süre sohbet etti ve gülerek Ağaoğlu'nun yanından ayrıldı.
Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Donis Avdijaj'ın başkan Ahmet Ağaoğlu ile arası çok iyi. 22 yaşındaki Kosovalı büyük yetenek, idman devam ederken saha kenarındaki başkan Ağaoğlu'nun yanına geldi ve ona sarıldı. Ağaoğlu'nun "Hadi hadi antrenmana devam" şeklindeki uyarısıyla gülerek tekrar idmana koştu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"