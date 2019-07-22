22 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Avdijaj çok sevdi

Avdijaj çok sevdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

'un yeni transferi Donis Avdijaj'ın keyfi yerinde... Genç oyuncu, idmanda başkan ile bir süre sohbet etti ve gülerek Ağaoğlu'nun yanından ayrıldı.

Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Donis Avdijaj'ın başkan ile arası çok iyi. 22 yaşındaki Kosovalı büyük yetenek, idman devam ederken saha kenarındaki başkan Ağaoğlu'nun yanına geldi ve ona sarıldı. Ağaoğlu'nun "Hadi hadi antrenmana devam" şeklindeki uyarısıyla gülerek tekrar idmana koştu.
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