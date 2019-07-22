22 Temmuz 2019, Pazartesi
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HOSSEİNİ'YE ÖZEL İDMAN
Uzun bir sakatlık sürecini geride bırakan Majid Hosseini eski formunu bulmaya çalışıyor. İranlı stoper için özel antrenman programı belirlendi. 23 yaşındaki genç savunmacı da bu programa harfiyen uyarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Amaç, onu bir an önce takım arkadaşlarının seviyesine yükseltebilmek.
Meşaleler yandı
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Trabzonspor'un antrenmanını taraftarlar da takip etti. Bir grup taraftar, sahayı gören yüksek bir tepeye çıkarak bordo ve mavi renklerde meşaleler yaktı. Bu görüntü hem yeni transferleri hem de idmanı takip eden Avusturya vatandaşlarını şaşırttı.
Trabzonspor'un Avusturya Kampı'nın ikinci günü yorucu ama bir hayli keyifli geçti. Oyuncular iki grup halinde antrenman yaptı. İdmanın ilk bölümünde sahaya getirilen aletlerle kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Ardından, her futbolcu oda arkadaşını sırtına alarak taşımaya çalıştı. Sonrasında dar alanda kısa pas çalışması yapıldı. İdmanın sonunda yağmurun şiddetini artırmasıyla futbolcular bir hayli zor anlar yaşadı.
HOSSEİNİ'YE ÖZEL İDMAN
Uzun bir sakatlık sürecini geride bırakan Majid Hosseini eski formunu bulmaya çalışıyor. İranlı stoper için özel antrenman programı belirlendi. 23 yaşındaki genç savunmacı da bu programa harfiyen uyarak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Amaç, onu bir an önce takım arkadaşlarının seviyesine yükseltebilmek.
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