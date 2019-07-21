21 Temmuz 2019, Pazar

TRABZONSPOR

Campi’den fedakarlık

Campi’den fedakarlık
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2019

Trabzonspor'da transferler sürüyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler, Trabzonspor forması giyebilmek için büyük fedakarlık gösterdiler.

Bordo-mavili ekibin yeni transferleri Gaston Campi ve Erce Kardeşler, Trabzonspor forması giyebilmek için büyük fedakarlık gösterdiler. Erce, Altınordu kulübünde 750 bin TL'lik alacağını bırakırken, Gaston Campi ise 100 bin euro'luk menajerlik ücretini kendi ödemeyi kabul etti.

ABDÜLKADİR ÇOK MUTLU
Abdülkadir Ömür, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Abdülkadir "Doğup büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği Çarşıbaşı'nın simgesi olan keşanı Şanlı Trabzonspor forması ile birlikte tanıttığım için çok mutluyum.Yeni formamızla birlikte nice zaferlere..." diye konuştu.

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