Linz'de Trabzonspor izdihamı
Fırtına dün 10 günlük kamp için Avusturya'nın Linz kentine gitti, yer yerinden oynadı. Trabzonspor Avusturya’ya ayak bastı, yer yerinden oynadı Taraftarlar Yusuf’a “Şampiyon olmadan gitmek yok” dedi
Fırtına dün 10 günlük kamp için Avusturya'nın Linz kentine gitti, yer yerinden oynadı. Kafileyi kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar Lille'in istediği Yusuf Yazıcı lehine tezahüratlarda bulundu. Pankart açan taraftarlar ayrıca, "Yusuf bizi bırakma" ve "Şampiyonluk yaşamadan gitmek yok" dediler. Başkan Ağaoğlu da Yusuf'u satmayacaklarını açıkladı.
FENERLİLER DE DESTEKLEDİ
Takımı Linz'de karşılayanlar arasında Beşiktaş ve F.Bahçe taraftarı da vardı. Her iki takımın taraftarları da futbolcularla bol bol fotoğraf çekilerek imza aldı.
KAMP KADROSU
Arda Akbulut, Azat Kuckar, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır, Pereira, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Abdurrahim Dursun, Novak, Hosseini, Baha Bilgin, Hüseyin Türkmen, Campi, Doğan Erdoğan, Sosa, Abdulkadir Parmak, Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Ahmet Canbaz, Yusuf Yazıcı, Behlül Aydın, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Andjusic, Nwakaeme, Avdijaj, Ahmet Eren, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar.
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