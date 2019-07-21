Trabzonspor'a forvet müjdesi
Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, çarşamba ya da perşembe günü forvet transferini açıklayacaklarını belirterek müjdeyi verdi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, çarşamba ya da perşembe günü forvet transferini açıklayacaklarını belirterek müjdeyi verdi. Başkan, Linz'de F.Bahçe formasını imzalayarak iki sarı-lacivertli taraftara jest yaptı.
MUAVİN ONAZİ: BOZUK VAR MI
Fırtına'nın esprili oyuncusu Ogenyi Onazi paylaştığı video ile bir kez daha kahkaha attırdı. Nijeryalı yıldız, minibüsten sarkıp muavinlik yaptığı videoda yoldan müşteri topladı. Kendine has Türkçe'siyle "Bozuk var mı bozuk" sorusu herkesi güldürdü. Onazi sakatlığı sebebiyle yurt dışı kampına götürülmedi. Tedavisi sürüyor.
OTOBÜSÜ KAÇIRIYORDU
Takım ile Linz Havalimanı'na gelen Portekizli oyuncu Pereira otobüsü son anda yakaladı. Havalimanından koşarak çıkan ve takım otobüsüne yetişmeye çalışan Pereira bunu başaramayınca taraftarlar otobüsün önünü kesti ve durdurdu. Ardından Pereira kafileyle birlikte kamp yapılacak otele hareket etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"