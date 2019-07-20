Sosa’ya yenı teklıf

Trabzonspor, 1 yıl daha sözleşmesi devam eden Arjantinli yıldız Jose Sosa ile maaşında indirime gitmesi halinde sözleşme uzatmak istiyor. Taraflar arası görüşmeler devam ediyor.

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ekibi, 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Jose Sosa'ya yeni kontrat önerdi. Kaptanın en az 2 yıl daha kalmasını isteyen ve 1+1 yıllık sözleşme öneren bordo-mavili kurmaylar, Arjantinli yıldızın maaşını ise düşürmesini talep etti. 3 milyon 200 bin euro alan Sosa'ya, "Maaşını 2 milyon 200 bin euro yapalım, 2022 yılına kadar burada kal" denildi. Görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.