Trabzonspor'dan Berkay hamlesi
Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo-mavililer, Hamburg’un 21 yaşındaki gurbetçi on numarası için menajeriyle bir görüşme yapıp, bilgi aldı.
Trabzonspor, Almanya 2. Ligi ekiplerinden Hamburg'ta forma giyen Berkay Özcan için yeniden harekete geçti. 21 yaşındaki oyuncunun menajeri ile görüşen yönetimin, fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi. On numara ve ön libero pozisyonunda görev yapan genç futbolcu için önümüzdeki günlerde Hamburg'a teklif yapılabileceği belirtiliyor. U21 Milli Takımı'nda çok sayıda Trabzonsporlu arkadaşı bulunan Berkay, Bundesliga'dan düşen Stuttgart'tan bu yaz 2. Lig ekibi Hamburg'a 1.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Berkay'ın Hamburg'un teknik direktör Dieter Hecking'in kendisi hakkındaki düşüncesine göre hareket edeceği belirtildi.
KAMP KADROSU BELLİ
Avusturya kampının kadrosu belli oldu: Arda, Azad, Erce, Uğurcan, Pereira, Serkan, Kamil, Abdurrahim, Novak, Hosseini, A. Baha, Hüseyin, Campi, A. Parmak, Mikel, Cafer, Doğan, Sosa, Onazi, M. Akpınar, Kerem, A. Canbaz, Yusuf, Behlül, A. Ömür, Yusuf, Andjusic, Nwakaeme, Avdijaj, Eren, Fıratcan, Ekuban, Salih, Koray, Muhammet.
12 GENCİ GÖTÜRMÜYOR
Ünal Karaman, 12 genç ismi Avusturya kampına çağırmadı: Kağan Moradağlu, Hakan Aydın, Atakan Gündüz (milli takım), İsmail Karakaş, Furkan Yıldırım, Faruk Can, Mert Kurt, Hüseyin Mert, Taha Tunç (milli takım) Berkay Sefa, Safa Kınalı ve Furkan Tütüncü... Atakan ile Taha, milli takım dönüşü tekrar A takıma dahil edilecekler.
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