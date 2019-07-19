19 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor için Terodde iddiası

Trabzonspor için Terodde iddiası
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Alman basını, Trabzonspor’un geçen sezon 29 gol atarak Köln’ü Bundesliga’ya çıkaran Simon Terodde ile ilgilendiğini ileri sürdü.

Golcü konusunda Almanya'dan yeni bir iddia geldi. Ülke basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer, Köln'ün forvet oyuncusu Simon Terodde ile ilgileniyor. Golcü oyuncunun ayrılmak istediği belirtilirken, Köln'ün ise başarılı ismi bırakmaya yanaşmadığı vurgulandı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Terodde, geçen sezon Bundesliga 2'de 29 gol atarak Köln'ün Bundesliga'ya yükselmesinde başrolü oynamıştı.

HAVADAN VE YERDEN ETKİLİ
Uzun boyu ile hava toplarında oldukça etkili olan Simon, bitiriciliği ile de dikkat çekiyor. Gollerinin yanı sıra 5 tane de asist gerçekleştiren Terodde, fiziği ve futbol stilindeki benzerliği nedeniyle Mario Gomez'in veliahtı olarak gösteriliyor. Tecrübeli oyuncunun bonservis bedeli Transfermarkt verilerine göre 3.5 milyon euro. Trabzonspor'un bu transferde gelişmelere göre hareket edeceği ifade edildi.

İMZALAR BUGÜNE KALDI
Stoper Gaston Campi ve kaleci Erce Kardeşler'in imzaları bugüne kaldı. Bordo-mavili yöneticiler, iki oyuncu konusunda da bir sorun bulunmadığını, prosedürlerin uzaması nedeniyle imza törenlerinin yetişmediğini ifade etti. Estudiantes'ten alınan 28 yaşındaki Campi'nin 3+1 yıllık, Altınordu'dan transfer edilen 25 yaşındaki file bekçisi Erce'nin ise uzun süreli bir kontrata imza atması bekleniyor.

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