19 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Ahmet Ağaoğlu'ndan Adulkadir Ömür açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan Adulkadir Ömür açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Başkan , Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü gönderme taraftarı olmadıklarını tekrarladı. Ağaoğlu, "Kadromuzu mümkün olduğunca muhafaza edip, takviyelerle yola devam etmeyi amaçladık.

İKİSİNİ DE TUTMAK İSTİYORUZ
Başkan , Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü gönderme taraftarı olmadıklarını tekrarladı. Ağaoğlu, "Kadromuzu mümkün olduğunca muhafaza edip, takviyelerle yola devam etmeyi amaçladık. Zaten iki oyuncu için de kafamızda belirlediğimiz rakama ulaşan bir takım yok" dedi.

İLK 11 İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK
Avusturya kampı yarın başlayacak. Teknik direktör Ünal Karaman, 10 günlük kampta taktik çalışmalara daha fazla yer verecek. Hazırlık maçlarıyla birlikte yeni sezon kadrosunun da şekillenmesi hedefleniyor. Karaman'ın bir gözü de yapılacak transferlerde. Yönetimden sürekli bilgi alıyor.

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