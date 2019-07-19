19 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Santini zora girdi

Trabzonspor'da Santini zora girdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

Forvet transferinde belirsizlik devam ediyor... Listenin üst sıralarında yer alan Ivan Santini'den de kötü haber geldi. Bordomavili yönetimin bonservisine 2 milyon euro'luk teklif yaptığı 30 yaşındaki Hırvat golcü için, 'in 3 milyon euro istediği öğrenildi.

Forvet transferinde belirsizlik devam ediyor... Listenin üst sıralarında yer alan Ivan Santini'den de kötü haber geldi. Bordomavili yönetimin bonservisine 2 milyon euro'luk teklif yaptığı 30 yaşındaki Hırvat golcü için, 'in 3 milyon euro istediği öğrenildi. Yönetimin teklifini bir miktar iyileştireceği belirtiliyor. İlk görüşmede gelmeye sıcak bakmayan Santini'nin de 3 yıllık sözleşme istediği gelen haberler arasında. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Trabzonspor'un kurmayları alternatif isimler üzerine yoğunlaşmaya başladı. Fırtına'nın gündeminde Santini dışında Adam Szalai ve Vedat Ibisevic de bulunuyor.

Hırvat golcü için RSC Anderlecht 3 milyon euro istedi. Trabzon'un önerisi ise 2 milyon euro. Yönetim cüzi bir artış yapacak. Olmazsa alternatiflere bakacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor için Terodde iddiası Trabzonspor için Terodde iddiası
Trabzonspor'dan Berkay hamlesi Trabzonspor'dan Berkay hamlesi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Adulkadir Ömür açıklaması Ahmet Ağaoğlu'ndan Adulkadir Ömür açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör