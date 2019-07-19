19 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

Transfer KAP'a bildirildi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019

, 25 yaşındaki file bekçisi 'in transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Bordo mavili ekip, 'nun 25 yaşındaki kalecisinin transferi ile ilgili görüşmelere başladı.

, Altınordu'da forma giyen ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

Erce Kardeşler 2013'ten bu yana Altınordu'da forma giyiyor. Genç kaleci, 2018-19 sezonunda 1. Lig'de 34 maçta forma giydi.

Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig'de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.

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