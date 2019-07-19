19 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Toure'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Trabzonspor'da Toure'nin sözleşmesi feshedildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

ekiplerinden 'da bir ayrılık yaşandı. temsilcisi, 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve fesih bedeli olarak futbolcuya 100 bin Euro ödeneceğini 'a bildirdi.

, 'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Bordo-mavili kulüp, KAP'a şu açıklamada bulundu: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Zargo Toure arasındaki 550.000.-EUR garanti ücret ödemeli, 31.07.2018 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, oyuncuya, 100.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir."

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