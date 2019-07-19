19 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Gaston Campi'yi açıkladı

...ve KAP'a beklenen açıklama yapıldı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019

, Arjantinli stoper Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Bordo mavili ekipten 'a yapılan açıklama şu şekilde:

Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.​​

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GASTON CAMPI KİMDİR?

6 Nisan 1991 yılında Arjantin'in Lanus kentinde dünyaya gelen Gaston Campi, ön libero, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giymektedir.
,93 boyundaki oyuncu sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncunun aynı zamanda İtalya vatandaşlığı da vardır.

Futbola Arjantin'in köklü kulüplerinden Racing Club altyapısında başlayan Campi, 2016 yılında alt lig takımlarından Atlético de Rafaela kiralanmıştır. 2017 yılında kiralıktan geri dönen Arjantinli savunmacı büyük takımların dikkatini çekmiş ve 525 Bin Euro karşılığında Estudiantes'e olmuştur.

Burada da Portekiz'in Chaves kulübüne (Chaves'de Marcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası) kiralık olarak gönderilmiş, burada ise 16 karşılaşmaya çıkıp 2'de gol kaydetmiştir.

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