19 Temmuz 2019, Cuma

TRABZONSPOR

İşte Campi'nin Trabzonspor'a maliyeti!

İşte Campi'nin Trabzonspor'a maliyeti!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

, Estudiantes'ten Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Bordo-mavililer transferin resmen sonuçlandığını ve oyuncuya ödenecek bonservis bedelini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

, Campi'de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer daha önce görüşmelere başlandığını açıkladığı Gaston Campi'yi resmen kadrosuna kattı.

Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 sezonu için 339.000.- garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 534.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 587.400.-EUR garanti ücret ödenecektir.

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2019/20 ve 2020/21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve Kulüp müsabakalarının %80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır.

GASTON CAMPI KİMDİR?

6 Nisan 1991 yılında Arjantin'in Lanus kentinde dünyaya gelen Gaston Campi, ön libero, stoper ve sol bek mevkilerinde forma giymektedir.

1,93 boyundaki oyuncu sol ayağını kullanmaktadır. Oyuncunun aynı zamanda İtalya vatandaşlığı da vardır.

Futbola Arjantin'in köklü kulüplerinden Racing Club altyapısında başlayan Campi, 2016 yılında alt lig takımlarından Atlético de Rafaela kiralanmıştır. 2017 yılında kiralıktan geri dönen Arjantinli savunmacı büyük takımların dikkatini çekmiş ve 525 Bin Euro karşılığında Estudiantes'e olmuştur.

Burada da Portekiz'in Chaves kulübüne (Chaves'de Marcao'nun Galatasaray'a transferi sonrası) kiralık olarak gönderilmiş, burada ise 16 karşılaşmaya çıkıp 2'de gol kaydetmiştir.

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