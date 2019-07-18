18 Temmuz 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
TAKIMA İKİ GÜN İZİN
Ünal Karaman, 14 gündür çalışmalarını Trabzon'da sürdüren bordo-mavili takıma iki günlük izin verdi. Takım 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11:30 sıralarında Avusturya'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, ikinci hazırlık kampında 10 gün süreyle Avusturya'nın Linz şehrinde çalışacak.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Bordo mavili takım, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşmanın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (BAE), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.genç futbolcuya oy atılması için çağrıda bulundu.
İlk bölüm sona erdi
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Fırtına, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yeni sezon kampının birinci etap çalışmalarını tamamladı.
Futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Birinci grup toparlanma, ikinci grup ise dayanıklılık esaslı yüksek şiddetli koşu yaptı.
TAKIMA İKİ GÜN İZİN
Ünal Karaman, 14 gündür çalışmalarını Trabzon'da sürdüren bordo-mavili takıma iki günlük izin verdi. Takım 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11:30 sıralarında Avusturya'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, ikinci hazırlık kampında 10 gün süreyle Avusturya'nın Linz şehrinde çalışacak.
RAKİPLER BELLİ OLDU
Bordo mavili takım, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşmanın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (BAE), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.genç futbolcuya oy atılması için çağrıda bulundu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"