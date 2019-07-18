18 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

İlk bölüm sona erdi

İlk bölüm sona erdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Fırtına, 'nde gerçekleştirdiği kampının birinci etap çalışmalarını tamamladı.

Futbolcular, teknik direktör yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı. Birinci grup toparlanma, ikinci grup ise dayanıklılık esaslı yüksek şiddetli koşu yaptı.

TAKIMA İKİ GÜN İZİN

Ünal Karaman, 14 gündür çalışmalarını 'da sürdüren bordo-mavili takıma iki günlük izin verdi. Takım 20 Temmuz Cumartesi günü saat 11:30 sıralarında 'ya hareket edecek. Bordo-mavililer, ikinci hazırlık kampında 10 gün süreyle Avusturya'nın Linz şehrinde çalışacak.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Bordo mavili takım, hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak. İlk karşılaşmanın 22 Temmuz'da 'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (BAE), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.genç futbolcuya oy atılması için çağrıda bulundu.
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