18 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Avdijaj 11’e göz kırpıyor

Avdijaj 11’e göz kırpıyor
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Yeni Avdijaj, kısa sürede performansı ile hayran bıraktı. 22 yaşındaki hücumcu, yürüyerek adam geçiyor.

Hem büyük umutlarla hem de büyük soru işaretleri ile gelen Donis Avdijaj kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başladı. 22 yaşındaki hücumcu, 'a ve takım arkadaşlarına çabuk alıştı. Bire birlerde çok etkili olan ve her iki kanadı inanılmaz kullanan genç oyuncu, teknik direktör 'ın gözüne girdi. Avdijaj'ın çalışkanlığından oldukça memnun olan tecrübeli çalıştırıcı da öğrencisiyle yakından ilgilenmeye başladı. Yıldız oyuncunun fark yaratacağını düşünen Karaman, Avdijaj'ı şimdiden 11 için hazırlıyor.
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