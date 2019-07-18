18 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Eşi benzeri yok

Eşi benzeri yok
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Rodallega (33), (32) ve İbanez (30) gibi tecrübeli isimlerle yollarını ayıran Fırtına; Fıratcan (20), Yusuf (20), Atakan (18), Salih (17), Taha (18), Doğan (22), Ahmet (21) ve Andjusic'le (22) kadrosunu güçlendirdi.

Bu operasyonla birlikte yaş ortalamasını 23.3'e düşüren bordo-mavililer, Avrupa'nın en genç takımı oldu. , , , ve olmak üzere 5 büyük ligde de bu yaş ortalamasının altında bir ekip yok.

EN YAŞLISI PEREİRA

TAKIMDAKI en yaşlı isim Portekizli sağ bek Joao Pereira (35) olurken, en genç oyuncu ise 16 yaşındaki Kağan Moradaoğlu oldu. Pereira (35), Sosa (34) ve Mikel (32) gibi tecrübeli isimler, genç oyunculara yeni sezonda yol gösterecek. Yönetim ve teknik heyet de takım içerisindeki bu dengeden bir hayli memnun. Gençler, enerjileri ile tecrübeliler ise deneyimleri ile 'a katkı sağlamaya çalışacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
İşte Süper Lig'de derbi tarihleri İşte Süper Lig'de derbi tarihleri
İlk bölüm sona erdi İlk bölüm sona erdi
Avdijaj 11’e göz kırpıyor Avdijaj 11’e göz kırpıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör