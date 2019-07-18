18 Temmuz 2019, Perşembe
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Fırtına'da sıra golcüde
Giriş Tarihi: 18.07.2019
Transfer sırası golcüye geldi… Stoper Campi'de mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, artık forvet takviyesine odaklandı.
Avusturya kampına golcü oyuncuyu getirmeyi planlayan ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren yönetim, Anderlecht forması giyen Hırvat İvan Santini ismine kilitlendi. Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki santrfor için 1 milyonu peşin olmak üzere 2 milyon euro önerildi. Bordo-mavililer, bir hafta içinde transferi sonuçlandırmak istiyor. Fırtına'nın diğer alternatifleri ise Hertha Berlin'de forma giyen 34 yaşındaki İbisevic ve Hoffenheim'ın 31 yaşındaki golcüsü Szalai. Bu isimlerden birinin imza atması bekleniyor.
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