17 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi imza için geldi

Gaston Campi Trabzon'a geldi!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019

'un anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, Trabzon'a geldi. Arjantinli futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

Bordo-mavili kulübün transferi için uzun süredir uğraş verdiği Campi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi.

İlk etapta oyuncunun bonservisini almak isteyen 'a, yapılan tekliften dolayı red cevabı verildi. Bordo-mavililer, transferden vazgeçmedi ve teklfini "Kiralık" formülüne çevirdi. Arjantin ekibi bu teklifi kabul etti ve Campi de bordo-mavililerle anlaşmaya vardı.

Gaston Campi, kariyeri boyunca Racing Club, Rafaela, Chaves ve Estudiantes forması giyerken, toplamda çıktığı 108 müsabakada 7 gol 2 asistle oynadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda
Orta sahada sıkı rekabet Orta sahada sıkı rekabet
Diri bir takım Diri bir takım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör