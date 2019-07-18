18 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Erce Kardeşler Trabzon’da

Erce Kardeşler Trabzon’da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

1. Lig kulübü Altınordu’da forma giyen kaleci , ’la anlaştı.

25 yaşındaki file bekçisi önceki gece kampından ayrılarak Trabzon'a gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Erce'nin Fırtına'nın 20 Temmuz'da başlayacak kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Taraflar anlaşırken, Altınordu'nun bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı.

BUZLAR ERİDİ

Altınordu ile arasında temsilcisinin geçen ay ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor'u suçlamıştı.
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