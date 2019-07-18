18 Temmuz 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Adamsın Campi! İlk gün neyse son gün o...

Adamsın Campi! İlk gün neyse son gün o...
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.07.2019

Arjantinli savunmacının, tüm baskılara ve başka tekliflere rağmen, “’a söz verdim” diyerek dik durması hayran bıraktı. Bunun üzerine Campi’nin bonservisi alındı.

yaklaşık 1 ay boyunca transferi için uğraştığı Gaston Campi'yi kadrosuna katmanın mutluluğunu yaşıyor. Birçok kez gelgitlerin yaşandığı görüşmelerinde oyuncunun dik duruşu çok önemli bir rol oynadı. Futbolcuyu 3 ay önce canlı takip eden bordomavililerin scout ekibi, kendisiyle ilgilendiklerini ve daha sıkı takip edeceklerini belirttiler. Campi de kendisiyle iletişimi koparmayan kulüp yetkililerine hep sıcak yaklaştı ve kulübü Estudiantes'e resmi teklif yapılmasını bekledi. İlk etapta Trabzonspor'un kiralama önerisi ile oldukça mutlu olan Campi, yönetimine ayrılmaya sıcak baktığını direkt belirtti. Arjantinliler de bu gelişme üzerine ilk olarak kiralık teklifini kabul etti.

TRANSFERİ BİZİM KADAR İSTEDİ

Ancak daha sonra birçok menajerin araya girmesi ve Bulgar ekibi Ludogorets'in de girişim yapması üzerine Estudiantes, Campi'yi vermekten vazgeçti. Campi bu duruma tepki göstererek bir süre idmanlara katılmadı ve dik durarak sadece, "Trabzonspor'a gitmek istiyorum" demesi üzerine bordo-mavililer, bonservisi ile almak için teklif yaptı. Arjantin temsilcisi de hem oyuncunun tutumu hem de Trabzon'un ısrarı karşısında kabul etmek zorunda kaldı. Campi'nin transferiyle yakından ilgilenen bir yönetici, "Sürecin başından sonuna kadar Campi'nin bize yaklaşımı ve duruşuna saygı gösteriyoruz. En az bizim kadar bu transferi istedi" yorumunda bulundu.

05.00'TE GELDİ

ekibinin prensip anlaşmasına vardığı Campi, dün sabah Trabzon'a geldi. 28 yaşındaki stoper, saat 05.00'te 'na ayak bastı. Arjantin ekibi Estudiantes ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan ve 2018-19 sezonunu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te tamamlayan 1.93'lük stoper, ön libero ve sol bekte de görev yapabiliyor.

BUGÜN IMZALIYOR

Campi dün sağlık kontrolünden geçirildi. Ayrıntılı kontrollerden sonra son detayları görüşmek üzere kulüp yönetimi ile masaya oturan 28 yaşındaki stoperin bugün 3+1 yıllık imza atacağı belirtildi.
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