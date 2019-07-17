17 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda! Erce Kardeşler kimdir?

Erce Kardeşler Trabzonspor yolunda
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 17.07.2019 Giriş Tarihi: 17.07.2019

çalışmalarını sürdüren , Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

1. Lig kulübü Altınordu'da forma giyen kaleci , ekibi 'la anlaştı. 25 yaşındaki file bekçisi dün gece yönetimden izin isteyip kampından ayrılarak bordo-mavili kulüple anlaşmak üzere Trabzon'a gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan kaleci Erce'nin Trabzonspor'un 20 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampına katılmak için vize işlemlerini yapacağı belirtildi. Altınordu ve Trabzonspor'un bonservis ücreti konusunda prensip anlaşmasına vardığı, ekibinin kalecinin bir sonraki transferinden yüzde 30 pay alacağı öğrenildi.

'da futbola başlayan Erce, Dardanelspor altyapısında oynadıktan sonra 'da profesyonel oldu. 2013 yılında Altınordu'ya olan kaleci Erce, ilk yılında deneyim kazanması için Altınordu'nun pilot takımı Gümüşordu ile 'de mücadele etti. 2014-15'te İzmir ekibinin U21 takımında görev alan Erce, bir sonraki sezon 1. Lig'de 3 kez şans buldu. Son 3 sezonda A takımın kalesini koruyan başarılı eldiven, 1. Lig'de 98 müsabakaya çıktı. Geçen sezon Belçika ekibi Standard Liege'nin kapısından dönen Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig'de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.

BUZLAR ERİDİ

Altınordu ile Trabzonspor arasında Karadeniz temsilcisinin geçen ay İzmir ekibinin altyapısından 17 yaşındaki Salih Kavrazlı ve 18 yaşındaki Atakan Gündüz'ü almasıyla oluşan buzlar, Erce transferiyle eridi. Altınordu, etik olmadığı savunduğu transferler sonrası Trabzonspor için, "Çocukken komşunun bahçesinden meyve çalmak kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışlar bırakmalı" ifadesini kullanmıştı.

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

14 Mart 1995 tarihinde doğan Erce Kardeşler, futbola Bursaspor altyapısında başladı. ve Yeşil Bursa takımlarında da forma giyen başarılı kaleci 2013 yılında Altınordu'ya transfer oldu. Ege temsilcisinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Erce, geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçta kalesinde 33 gol gördü.

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