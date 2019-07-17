17 Temmuz 2019, Çarşamba
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LİRA İLE ANLAŞMA
Genç oyuncularla TL üzerinden sözleşme imzalayan Trabzonspor yönetimi, yabancı futbolcularıyla yaptığı anlaşmalarla büyük yükümlülüklerin altına girmedi. Dünyaca ünlü yıldız Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya senelik 1.5 milyon euro ödeyecek. 50 bin euro'ya Bosna kulübü Kakanj'dan transfer edilen Nemanja Andjusic ise 4 yılda toplam sadece 415 bin euro kazanacak.
Kemerler sıkıldı
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Bordo mavililer, transfer ettiği 11 futbolcu için sadece 1.8 milyon euro bonservis öderken, futbolculara sunduğu sözleşme şartlarıyla da dikkat çekti.
Birçok kulüp, takıma ne vereceği belirsiz olan isimlere 2-3 yıllık sözleşmeler içerisinde milyon euro'lar önerip, büyük yükümlülük altına girerken; Trabzon, bambaşka bir politika izliyor. Yıllık ücreti düşük tutan bordo-mavililer, oyuncunun performansına göre hem sözleşmeyi uzatıyor hem de maaşına zam yapıyor.
LİRA İLE ANLAŞMA
Genç oyuncularla TL üzerinden sözleşme imzalayan Trabzonspor yönetimi, yabancı futbolcularıyla yaptığı anlaşmalarla büyük yükümlülüklerin altına girmedi. Dünyaca ünlü yıldız Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Nijeryalı oyuncuya senelik 1.5 milyon euro ödeyecek. 50 bin euro'ya Bosna kulübü Kakanj'dan transfer edilen Nemanja Andjusic ise 4 yılda toplam sadece 415 bin euro kazanacak.
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