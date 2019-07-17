17 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Kemerler sıkıldı

Kemerler sıkıldı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Bordo mavililer, ettiği 11 futbolcu için sadece 1.8 milyon euro bonservis öderken, futbolculara sunduğu sözleşme şartlarıyla da dikkat çekti.

Birçok kulüp, takıma ne vereceği belirsiz olan isimlere 2-3 yıllık sözleşmeler içerisinde milyon euro'lar önerip, büyük yükümlülük altına girerken; , bambaşka bir politika izliyor. Yıllık ücreti düşük tutan bordo-mavililer, oyuncunun performansına göre hem sözleşmeyi uzatıyor hem de maaşına zam yapıyor.

LİRA İLE ANLAŞMA

Genç oyuncularla TL üzerinden sözleşme imzalayan yönetimi, yabancı futbolcularıyla yaptığı anlaşmalarla büyük yükümlülüklerin altına girmedi. Dünyaca ünlü yıldız Obi Mikel ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan ekibi, Nijeryalı oyuncuya senelik 1.5 milyon euro ödeyecek. 50 bin euro'ya Bosna kulübü Kakanj'dan edilen Nemanja Andjusic ise 4 yılda toplam sadece 415 bin euro kazanacak.
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