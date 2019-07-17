17 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Diri bir takım

Diri bir takım
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2019

Yeni sezonda 'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen teknik direktör , kadroda tutmayı planladığı genç isimleri yakından takip ediyor.

Karaman, tecrübeli isimlerle gençleri iyi harmanlayıp mücadeleci ve diri bir takım kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

BORDO-mavililer, kampında 5 hazırlık maçı oynayacak. 10 günlük yurt dışı kampında ekiplerinden Verona ve Parma ile ekibi Hoffenheim'ın da aralarında bulunduğu takımlarla 5 hazırlık karşılaşması oynayacak olan ekibinin, diğer iki rakibinin ise daha sonra netleşeceği belirtildi.
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