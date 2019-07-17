17 Temmuz 2019, Çarşamba
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5 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
BORDO-mavililer, Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynayacak. 10 günlük yurt dışı kampında İtalya ekiplerinden Verona ve Parma ile Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın da aralarında bulunduğu takımlarla 5 hazırlık karşılaşması oynayacak olan Karadeniz ekibinin, diğer iki rakibinin ise daha sonra netleşeceği belirtildi.
Diri bir takım
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Yeni sezonda Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, kadroda tutmayı planladığı genç isimleri yakından takip ediyor.
Karaman, tecrübeli isimlerle gençleri iyi harmanlayıp mücadeleci ve diri bir takım kurgusu oluşturmayı hedefliyor.
5 HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK
BORDO-mavililer, Avusturya kampında 5 hazırlık maçı oynayacak. 10 günlük yurt dışı kampında İtalya ekiplerinden Verona ve Parma ile Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın da aralarında bulunduğu takımlarla 5 hazırlık karşılaşması oynayacak olan Karadeniz ekibinin, diğer iki rakibinin ise daha sonra netleşeceği belirtildi.
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