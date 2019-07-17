17 Temmuz 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Avdijaj, Trabzon'u çok sevdi
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Donis Advijaj: "Bu şehri sevdim ve geldiğim için çok mutluyum."
Bordo mavili takımın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Donis Advijaj, antrenmanlardaki performansı ile göz doldururken, saha dışında da taraftarların gönlünü fethetmeye başladı. Kampta verilen tek günlük iznini Trabzon sokaklarında gezerek geçiren Kosovalı futbolcu, bordo-mavili taraftarlarla da sohbet etti. 22 yaşındaki hücumcu, bir taraftarla yaptığı sohbette, "Trabzon çok güzel, bu şehri sevdim ve mutluyum. Sizi de mutlu edeceğim" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"