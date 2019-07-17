17 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Avdijaj, Trabzon'u çok sevdi

Avdijaj Trabzon'u çok sevdi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2019

: "Bu şehri sevdim ve geldiğim için çok mutluyum."

Bordo mavili takımın sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı , antrenmanlardaki performansı ile göz doldururken, saha dışında da taraftarların gönlünü fethetmeye başladı. Kampta verilen tek günlük iznini sokaklarında gezerek geçiren Kosovalı futbolcu, bordo-mavili taraftarlarla da sohbet etti. 22 yaşındaki hücumcu, bir taraftarla yaptığı sohbette, "Trabzon çok güzel, bu şehri sevdim ve mutluyum. Sizi de mutlu edeceğim" dedi.
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