17 Temmuz 2019, Çarşamba
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İLK ETAP SONA ERİYOR
Takımın yeni sezon öncesi 3 Temmuz'da Trabzon'da başlayan ilk etap kampı bugün sona eriyor. Ardından iki gün izin yapacak bordo- mavililer 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Linz kentine gidecek ve burada ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
SAYI AZALTILACAK
Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmalarını altyapıdan genç oyuncuların da katılımıyla kalabalık bir kadro ile gerçekleştiren Karadeniz ekibinin, Avusturya kampı öncesi bu sayıyı 30 civarına çekeceği kaydedildi. Teknik heyetin, Trabzon'da kalacak futbolcular için de özel bir planlama yaparak bu isimleri de hazır tutmayı hedeflediği ifade edildi.
Orta sahada sıkı rekabet
Giriş Tarihi: 17.07.2019
Yeni takviyelerin gelmesi ile forma artık aslanın midesinde.
Yeni takviyelerin ağırlıklı olarak orta saha ve kanatlara yapılmasıyla bu iki mevkide sıkı bir rekabet yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon orta sahada oynayan Abdulkadir Parmak ve Sosa, formalarını korumaya çalışırken; Onazi, Ahmet, Doğan, Taha, İsmail, Kerem, Mert gibi isimler ise oynamak için Ünal Karaman'ın gözüne girmeye çalışıyor. Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür kanatların demirbaşı gibi gözükse de Avdijaj, Andjusic, Ahmet Eren, Yusuf Sarı ve Fıratcan Üzüm de forma savaşı veriyor.
İLK ETAP SONA ERİYOR
Takımın yeni sezon öncesi 3 Temmuz'da Trabzon'da başlayan ilk etap kampı bugün sona eriyor. Ardından iki gün izin yapacak bordo- mavililer 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'nın Linz kentine gidecek ve burada ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
SAYI AZALTILACAK
Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmalarını altyapıdan genç oyuncuların da katılımıyla kalabalık bir kadro ile gerçekleştiren Karadeniz ekibinin, Avusturya kampı öncesi bu sayıyı 30 civarına çekeceği kaydedildi. Teknik heyetin, Trabzon'da kalacak futbolcular için de özel bir planlama yaparak bu isimleri de hazır tutmayı hedeflediği ifade edildi.
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