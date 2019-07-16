16 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Ünal Karaman’ın genç ordusu

Ünal Karaman’ın genç ordusu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Yeni sezonda genç ve tecrübeli isimlerle diri bir takım ortaya çıkarmak isteyen Teknik Direktörü , genç oyuncularını yakından takip ederken, bir araya geldiği zamanlarda ise öğütler vererek gelişimlerine katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz sezon kısıtlı imkanlarla 'de ilk 4 takım arasına girerek 3 yıl aradan sonra Avrupa bileti alan , son yılların en istikrarlı dönemini yaşıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte yeni bir sayfa açan ve Teknik Direktör 'ın takımın başına gelmesiyle birlikte farklı bir hava yakalayan bordo-mavililer, taraftar bütünleşmesiyle de beğeni kazanan takımların başında geliyor.

Genç isimler yakın takipte

ekibi, geçtiğimiz sezon ve bu sezon yaptığı transferlerle alışıla gelmiş politikasını bir kenara koyarken, bonservis bedeli ödemeden takıma kattığı yıldızların yanı sıra Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak ve Uğurcan Çakır gibi öz kaynaklarından oluşturduğu kemik kadroya yeni gençler ekleyerek Trabzonspor'u hedeflerine taşıyacak yapıyla birlikte Türk futboluna yeni isimler kazandırma adına önemli bir misyonda üstlenmiş durumda.

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'de ve Avrupa Kupalarında başarılı olmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kadroda tutmayı planladığı genç isimleri yakında takip ediyor. Tecrübeli isimlerle birlikte genç isimleri iyi harmanlayıp mücadeleci ve diri bir takım kurgusu oluşturmayı hedefleyen deneyimli teknik adam bir araya geldiği genç isimlere ise öğütler vererek gelişimlerine katkıda sağlıyor.

Karaman, 50'ye yakın oyuncu grubu ile çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde 50'ye yakın bir oyuncu grubu ile çalışıyor. İlk etap çalışmalarını Trabzon'da gerçekleştiren bordo-mavililer, 20 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampı öncesi de bazı isimler hakkında kararını verecek. 5'e yakın hazırlık müsabakası oynayacak olan bordo-mavililerin Teknik Direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesinde nokta transferlerin de takıma dahil olmasıyla birlikte ideal kadrosunu belirlemiş olacak.

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