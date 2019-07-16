Trabzonspor'un ilk etap kampı sona eriyor
Yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da Trabzon’daki kendi tesislerinde başlayan Trabzonspor, yarın yapacağı tek antrenmanla ilk etap kamp çalışmalarını noktalayacak.
Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu öncesi yurt içi ve yurt dışında iki etaplı kamp programı planlayan Trabzonspor, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı tek antrenmanla yurt içi kampını tamamlayacak. Ardından iki gün izin yapacak olan bordo-mavililer, 20 Temmuz'da ise Avusturya'nın Linz şehrinde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak ve 30 Temmuz'a kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.
5 HAZIRLIK MAÇI OYNAYACAK
Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da gerçekleştireceği ikinci etap kamp çalışmaları ise hazırlık maçı ağırlıklı geçecek. 10 günlük yurt dışı kampında İtalya ekiplerinden Verona ve Parma ile Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'ın da aralarında bulunduğu takımlarla 5 hazırlık karşılaşması oynayacak olan bordo-mavililerin, diğer iki rakibinin ise daha sonra netleşeceği belirtildi.
KADRODAKİ FUTBOLCU SAYISI DÜŞÜRÜLECEK
Bu arada Trabzon'daki ilk etap kamp çalışmalarını altyapıdan genç oyuncuların da katılımıyla kalabalık bir kadro ile gerçekleştiren Trabzonspor'un, Avusturya kampı öncesi bu sayıyı 30 civarına çekeceği kaydedildi. Teknik heyetin, Trabzon'da kalacak olan futbolcular için de özel bir planlama yaparak bu oyuncuları da hazır tutmayı hedeflediği ifade edildi.
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