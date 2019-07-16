16 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Forma satışı 20 bini geçti

Forma satışı 20 bini geçti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

taraftarı önümüzdeki sezon formaları için 'lara adeta akın etti.

Geçen sene takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar, yeni sezon öncesinde de 'lara akın etti. Trabzonsporlu futbolseverler, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına kayıtsız kalmadı ve şu an için 20 bini aşkın formanın satıldığı öğrenildi. Hedef 150 bin .

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