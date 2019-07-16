16 Temmuz 2019, Salı
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Forma satışı 20 bini geçti
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Trabzonspor taraftarı önümüzdeki sezon formaları için TS Club'lara adeta akın etti.
Geçen sene takımlarını yalnız bırakmayan bordo-mavili taraftarlar, yeni sezon öncesinde de TS Club'lara akın etti. Trabzonsporlu futbolseverler, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun çağrısına kayıtsız kalmadı ve şu an için 20 bini aşkın formanın satıldığı öğrenildi. Hedef 150 bin forma satışı.
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