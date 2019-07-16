16 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdü

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürdü
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

, hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili takım, 'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak günü iki antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında kuvvet çalışması gerçekleştiren oyuncular, akşam ise maç yaptı.

ekibi, yarın yapacağı antrenmanla öncesi Trabzon'daki kamp çalışmalarını tamamlayacak.

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