17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Hoş geldin Campi
Giriş Tarihi: 17.07.2019
28 yaşındaki Arjantinli stoper bugün Trabzon’da sağlık kontrolünden geçecek.
Bordo mavililer, uzun zamandır transfer etmek istediği Gaston Campi'ye kavuşuyor. 28 yaşındaki Arjantinli stoper bugün Trabzon'da sağlık kontrolünden geçirilecek. Estudiantes kulübü, Campi'nin hem sağlık kontrolünden geçmesi hem de transferin detaylarını netleştirmesi için Türkiye'ye gitmesine izin verildiğini açıkladı. Bordo mavililer, tecrübeli savunmacı ile daha önce anlaşmaya varmış, kulübüyle olan sorunları çözmeye uğraşıyordu. Arjantinli oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra, 1 yılı opsiyonlu 3 senelik imza atacak. Fırtına'nın Estudiantes'e 800 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sezonki performansı yakından takip edilen Campi, özellikle savunmadan oyun kurma ve ilk hamlelerdeki yüksek başarısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Campi'nin gelişiyle takımdaki stoper sayısı altıya yükselmiş oldu.
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