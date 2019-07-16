16 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Caicedo sesleri

Caicedo sesleri
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin, ile de ilgilendiği öne sürülüyor.

İtalyan ekibi 'nun formasını giyen Ekvadorlu forvet için bordo-mavililerin devreye girdiği öğrenildi. Çizme temsilcisi ile 1 yıllık sözleşmesi olan Caicedo'nun uygun bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan önümüzdeki günlerde mavibeyazlıların kapısını çalacak. Geçen sezon Lazio forması ile 38 maça çıkan ve takımın değişilmez isimlerinden biri olan Caicedo, 9 gol, 6 asistlik performansıyla beğeni kazandı.
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