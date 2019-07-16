16 Temmuz 2019, Salı
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28 MAÇTA 10 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI
Ayrıca bonservisi Hannover 96'da bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Jonathas Cristian de Jesus için de girişimlerde bulunan Karadeniz ekibinin, bu oyuncuya ve kulübüne de teklifte bulunacağı ifade edildi. Bir dönem gündeme gelen Adam Szalai de yine menajerler tarafından önerilen isimler arasında. İbisevic geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergilerken, Jonathas da 10 maçta 3 kez fileleri sarsıp, bir asist yaptı. Bordo-mavililerin, kısa süre içerisinde golcü takviyesini yapması bekleniyor.
MANGA DA LİSTEDE
Yönetim, Campi'den sonra bir stoper daha alabilir. Kulüp arayan Zargo Toure bordo-mavililerden ayrılırsa Bruno Ecuele Manga için hamle yapılacak. Fransız oyuncu İngiltere'nin Cardif takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki savunmacı, takımının küme düşmesi nedeni ile ayrılmak istiyor. Fırtına'ya gelmek isteyen Manga da Zargo Toure'yi bekliyor.
TAKVİYELER KAMPA YETIŞECEK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, forvet ve stoper transferlerinin 20-30 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Linz kentinde yapılacak ikinci etap kampına yetişeceğini söyledi. Ağaoğlu şöyle konuştu: "8 Ağustos'ta ön eleme maçı oynayacağız, onun da bilincindeyiz. Ama tabii şu var; doğru zaman, doğru fiyat, doğru oyuncu. Onun için herkes sabırlı olsun."
Fırtına'da golcü harekatı
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Hertha Berlin forması giyen 34 yaşındaki Bosnalı Vedad İbisevic ve Hannover’ın 30 yaşındaki Brezilyalı santrforu Cristian için hamle yapılacak. Slazai de yeniden masada.
Trabzonspor'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Uzun süre peşinde oldukları İsveçli Marcus Berg'in Krasnodar'a transfer olması sonrası alternatif isimlere yönelen bordo-mavililerin, Bundesliga'da Hertha Berlin forması giyen 34 yaşındaki Bosnalı Vedad İbisevic ile temasa geçtiği kaydedildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbisevic'in geçtiğimiz sezonki performansını mercek altına alan Fırtına, oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme teklif edecek. Kulübüne de makul seviyede bir bonservis bedeli önerecek.
28 MAÇTA 10 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI
Ayrıca bonservisi Hannover 96'da bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Jonathas Cristian de Jesus için de girişimlerde bulunan Karadeniz ekibinin, bu oyuncuya ve kulübüne de teklifte bulunacağı ifade edildi. Bir dönem gündeme gelen Adam Szalai de yine menajerler tarafından önerilen isimler arasında. İbisevic geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergilerken, Jonathas da 10 maçta 3 kez fileleri sarsıp, bir asist yaptı. Bordo-mavililerin, kısa süre içerisinde golcü takviyesini yapması bekleniyor.
MANGA DA LİSTEDE
Yönetim, Campi'den sonra bir stoper daha alabilir. Kulüp arayan Zargo Toure bordo-mavililerden ayrılırsa Bruno Ecuele Manga için hamle yapılacak. Fransız oyuncu İngiltere'nin Cardif takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki savunmacı, takımının küme düşmesi nedeni ile ayrılmak istiyor. Fırtına'ya gelmek isteyen Manga da Zargo Toure'yi bekliyor.
TAKVİYELER KAMPA YETIŞECEK
Başkan Ahmet Ağaoğlu, forvet ve stoper transferlerinin 20-30 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Linz kentinde yapılacak ikinci etap kampına yetişeceğini söyledi. Ağaoğlu şöyle konuştu: "8 Ağustos'ta ön eleme maçı oynayacağız, onun da bilincindeyiz. Ama tabii şu var; doğru zaman, doğru fiyat, doğru oyuncu. Onun için herkes sabırlı olsun."
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