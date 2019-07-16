16 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Fırtına'da golcü harekatı

Fırtına'da golcü harekatı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

forması giyen 34 yaşındaki ve Hannover’ın 30 yaşındaki Brezilyalı santrforu Cristian için hamle yapılacak. Slazai de yeniden masada.

'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Uzun süre peşinde oldukları İsveçli Marcus Berg'in 'a olması sonrası alternatif isimlere yönelen bordo-mavililerin, Bundesliga'da forması giyen 34 yaşındaki ile temasa geçtiği kaydedildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbisevic'in geçtiğimiz sezonki performansını mercek altına alan Fırtına, oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme teklif edecek. Kulübüne de makul seviyede bir bonservis bedeli önerecek.

28 MAÇTA 10 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI

Ayrıca bonservisi Hannover 96'da bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Jonathas Cristian de Jesus için de girişimlerde bulunan ekibinin, bu oyuncuya ve kulübüne de teklifte bulunacağı ifade edildi. Bir dönem gündeme gelen Adam Szalai de yine menajerler tarafından önerilen isimler arasında. İbisevic geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergilerken, Jonathas da 10 maçta 3 kez fileleri sarsıp, bir asist yaptı. Bordo-mavililerin, kısa süre içerisinde golcü takviyesini yapması bekleniyor.

MANGA DA LİSTEDE

Yönetim, Campi'den sonra bir stoper daha alabilir. Kulüp arayan bordo-mavililerden ayrılırsa Bruno Ecuele Manga için hamle yapılacak. Fransız oyuncu 'nin Cardif takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki savunmacı, takımının küme düşmesi nedeni ile ayrılmak istiyor. Fırtına'ya gelmek isteyen Manga da Zargo Toure'yi bekliyor.

TAKVİYELER KAMPA YETIŞECEK

Başkan , forvet ve stoper transferlerinin tarihlerinde 'nın Linz kentinde yapılacak ikinci etap kampına yetişeceğini söyledi. Ağaoğlu şöyle konuştu: "8 Ağustos'ta ön eleme maçı oynayacağız, onun da bilincindeyiz. Ama tabii şu var; doğru zaman, doğru fiyat, doğru oyuncu. Onun için herkes sabırlı olsun."
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