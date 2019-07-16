16 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

Campi yarın Trabzon'da

Campi yarın Trabzon'da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

Bordo-mavililer, 28 yaşındaki Arjantinli stoperin bonservisini 800 bin euro’ya Estudiantes’ten aldı. yarın ’a gelecek ve imzayı atacak.

çok uzun zamandır kadrosuna katmak istediği için yeni bir teklifle Estudiantes'in kapısını çaldı. Daha önce 28 yaşındaki Arjartinli stoperi bir yıllığına kiralamak isteyen bordo-mavililer bu kez satın almak için sunduğu öneriye olumlu yanıt aldı.

Arjantin kulübüne oyuncu için 800 bin euro bonservis ödemeyi teklif eden Fırtına, aldığı olumlu yanıt sonrası resmi evrakları yolladı. Estudiantes'in bu evrakları imzalaması ile transfer nihayet sonuçlandı. Bordo-mavililer, yarın 'a gelecek olan Campi ile daha önce yıllık 700 bin euro üzerinden anlaşma sağlamıştı.

Campi, fiziksel özelliklerini sahada kullanmaktan çekinmeyen bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Özellikle hava topu hakimiyetiyle ön plana çıkan Campi, aynı zamanda arkadan oyun kurma konusunda da oldukça başarılı. Ligdeki stoper ortalamasının üstünde fiziksel özelliklere sahip olan savunmacı, zaman zaman katıldığı hücum organizasyonlarında da goller atabiliyor.
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