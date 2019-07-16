16 Temmuz 2019, Salı
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Arjantin kulübüne oyuncu için 800 bin euro bonservis ödemeyi teklif eden Fırtına, aldığı olumlu yanıt sonrası resmi evrakları yolladı. Estudiantes'in bu evrakları imzalaması ile transfer nihayet sonuçlandı. Bordo-mavililer, yarın Trabzon'a gelecek olan Campi ile daha önce yıllık 700 bin euro üzerinden anlaşma sağlamıştı.
Campi, fiziksel özelliklerini sahada kullanmaktan çekinmeyen bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Özellikle hava topu hakimiyetiyle ön plana çıkan Campi, aynı zamanda arkadan oyun kurma konusunda da oldukça başarılı. Ligdeki stoper ortalamasının üstünde fiziksel özelliklere sahip olan savunmacı, zaman zaman katıldığı hücum organizasyonlarında da goller atabiliyor.
Campi yarın Trabzon'da
Giriş Tarihi: 16.07.2019
Bordo-mavililer, 28 yaşındaki Arjantinli stoperin bonservisini 800 bin euro’ya Estudiantes’ten aldı. Gaston Campi yarın Trabzon’a gelecek ve imzayı atacak.
Trabzonspor çok uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Gaston Campi için yeni bir teklifle Estudiantes'in kapısını çaldı. Daha önce 28 yaşındaki Arjartinli stoperi bir yıllığına kiralamak isteyen bordo-mavililer bu kez satın almak için sunduğu öneriye olumlu yanıt aldı.
Arjantin kulübüne oyuncu için 800 bin euro bonservis ödemeyi teklif eden Fırtına, aldığı olumlu yanıt sonrası resmi evrakları yolladı. Estudiantes'in bu evrakları imzalaması ile transfer nihayet sonuçlandı. Bordo-mavililer, yarın Trabzon'a gelecek olan Campi ile daha önce yıllık 700 bin euro üzerinden anlaşma sağlamıştı.
Campi, fiziksel özelliklerini sahada kullanmaktan çekinmeyen bir futbolcu olarak dikkat çekiyor. Özellikle hava topu hakimiyetiyle ön plana çıkan Campi, aynı zamanda arkadan oyun kurma konusunda da oldukça başarılı. Ligdeki stoper ortalamasının üstünde fiziksel özelliklere sahip olan savunmacı, zaman zaman katıldığı hücum organizasyonlarında da goller atabiliyor.
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