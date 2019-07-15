15 Temmuz 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan çift antrenman

Trabzonspor'dan çift antrenman
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2019

, hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili takım, 'ndeki kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör yönetiminde günü iki idmanla tamamladı.

İlk antrenmanda fonksiyonel kuvvet ve dayanıklılık esaslı büyük alan oyunları oynayan futbolcular, ikinci idmanda ise dayanıklılık esaslı küçük alanda çalıştı.

Takım, çalışmalarını yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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